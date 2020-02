Cade dalle scale, grave il sacerdote

Versa in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine, il parroco di Gonars, don Massimiliano Zanandrea. Il sacerdote aveva celebrato la messa nella serata di ieri e poi, rientrando in canonica, è caduto dalle scale, riportando una grave trauma cranico e delle fratture alle costole.

È stato trasportato trasporto d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine, soccorso da alcuni fedeli. Grande preoccupazione a Gonars ma anche nelle comunità di Bicinicco e di Santa Maria La longa, che il parroco segue con grande attenzione da tanto tempo.

Gli è vicino il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, che chiederà presto un incontro al vescovo per cercare di capire come poter dare sollievo al sacerdote. Ultraottantenne, don Massimiliano segue moltissime frazioni dei tre paesi. Purtroppo non è la prima volta che accusa un malore.