Cade dallo scooter, ferita una postina

Una postina di 61 anni è rimasta ferita, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essere caduta dal suo scooter, in via Giuseppe Garibaldi, a Cervignano del Friuli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che l'hanno trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova, per accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Palmanova e la Polizia municipale per i rilievi e viabilità e, infine, i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, per la pulizia del manto stradale. Lo scooter, nell'impatto al suolo, ha perso sostanze oleose che hanno reso pericoloso il transito lungo la carreggiata.

La caduta dal veicolo, finito al centro della carreggiata, non ha coinvolto altri mezzi e si è verificata durante il servizio; si tratta, pertanto, di un infortunio sul lavoro.