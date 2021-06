Cade durante una passeggiata sul Piancavallo, soccorsa una donna

Una donna del 1947 di Aviano ha chiesto aiuto al Nue112, poco prima delle 17, durante una escursione in Piancavallo in cerca di fioriture. La donna è partita a piedi dalla zona delle antenne di Castaldia e ha poi seguito il sentiero delle Fontanuzze che gradualmente perde quota per osservare fiori e fotografarli. Dopo essersi ritrovata in un tratto scivoloso ed essere caduta si è spaventata e sentendosi non più in forze per risalire i duecento metri di dislivello perduti, ha chiesto aiuto ai soccorritori.

I tecnici della stazione di Pordenone, otto persone più il medico e l'infermiere di stazione, l'hanno raggiunta e rassicurata, riaccompagnandola lentamente, per non forzare il suo stato fisico già provato, in salita lungo il sentiero fino alla sua auto. L'intervento si è concluso poco prima delle 20.