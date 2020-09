Cade e batte la testa, donna soccorsa in Val Resia

Tra le 17.30 e le 18.30 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Speleologico assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea, in tutto sette soccorritori, sono intervenuti, su segnalazione del 112 e della Sores, per prestare aiuto a una 59enne di Trivignano Udinese, originaria, però della Val Resia, che mentre percorreva in salita la pista forestale che conduce al Fontanone di Barman è caduta procurandosi un trauma e una ferita al capo.

La donna, che era assieme ad altre due persone, è stata velocemente raggiunta perché i mezzi del soccorso e l'autoambulanza, sono riusciti ad arrivare lungo la pista forestale a un centinaio di metri di distanza dal punto in cui è accaduto l'incidente. Imbarellata e medicata, la donna è stata portata in ospedale a Tolmezzo.