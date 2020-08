Cade e batte la testa, donna soccorsa nel Gruppo del Montasio

Una donna è caduta questo pomeriggio, a una quota di 1.800 metri, in un tratto compreso tra il Rifugio di Brazzà e la Forca del Palone, procurandosi una ferita alla testa. La donna al momento dell'incidente si trovava assieme a un altro escursionista con il quale stava rientrando dal sentiero attrezzato Augusto ed Elenita Leva, sentiero che collega la Forca del Palone al Jôf di Montasio.

L'intervento è scattato poco prima delle 17 tramite Numero Unico per le Emergenze e la Sores ha allertato i soccorsi, fornendo la posizione della ferita, che comunque non è grave. I due escursionisti sono stati raggiunti subito a piedi dai due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che lavorano al Rifugio di Brazzà - tra cui lo stesso gestore - che le hanno fornito i primi aiuti e in questi minuti stanno per essere coadiuvati da altri soccorritori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza per il trasporto a valle.