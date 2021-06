Cade e batte la testa, muore due giorni dopo in ospedale

Profondo dolore a San Vito la Tagliamento per l’improvvisa scomparsa di Davide Trevisan, morto oggi a 35 anni. L’uomo aveva avuto un incidente in casa nella giornata di sabato; era caduto da una scala ed era stato portato all’ospedale di San Vito, poco lontano dalla sua abitazione nella frazione di Gleris.

Era cosciente anche se all’inizio aveva perso i sensi e sanguinava dal naso e dall’orecchio. Dal nosocomio sanvitese era stato trasportato all’ospedale di Udine per ulteriori approfondimenti per un sospetto trauma cranico.

Dopo due giorni in ospedale, il 35enne è deceduto questa mattina, mentre attendeva di fare una Tac. La comunità di Gleris è scossa per l’accaduto e la famiglia ha già attivato un legale per far luce sulla situazione, per la quale si è mossa anche la Procura di Udine.

Trevisan lascia nel dolore la mamma, tre sorelle, il fratello Cesare con il quale condivideva l’attività nell’azienda agricola di famiglia, e la fidanzata con la quale stava da 14 anni. Sulle eventuali responsabilità della morte sarà la giustizia a fare chiarezza.