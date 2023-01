Una 30enne è stata soccorsa nel pomeriggio a seguito delle ferite riportate per una caduta sulle piste di sci di Ravascletto. Dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso e un'ambulanza.

Le equipe sanitarie hanno preso in carico la giovane donna, poi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un trauma cranico.