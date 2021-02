Cade e batte la testa, tragedia a Tavagnacco

Lutto per la morte improvvisa di un uomo di 63 anni di Tavagnacco che nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a causa di un malore, è caduto nella stanza da bagno, riportando un grave trauma alla testa.

A stroncare la sua vita è stato un arresto cardiocircolatorio che gli ha fatto perdere i sensi. A dare l'allarme la figlia che in quel momento si trovava in casa con lui.

Inutili purtroppo gli interventi di rianimazione dei sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova: per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Informato il magistrato, la salma è stata affidata alla famiglia per la celebrazione dei funerali.