Cade e si infortuna in Costa dei Barbari, arrivano i sommozzatori

Soccorso del personale del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, oggi verso le 15, a supporto al personale sanitario del 118 allertato per un uomo infortunatosi in Costa dei Barbari nel Comune di Duino Aurisina (TS).

I sommozzatori dei Vigili del fuoco si sono recati con la motobarca in dotazione presso il porticciolo di Grignano, dove hanno imbarcato il personale sanitario per poi raggiungere il luogo dell’incidente. Vista l’impossibilità di raggiungere la riva con l'unità nautica, i sommozzatori hanno trasbordato il personale sanitario a riva mediante un battello pneumatico, raggiungendo l’infortunato. L'uomo, camminando, era caduto procurandosi delle fratture ad un arto inferiore.

Una volta stabilizzata la vittima, il personale sanitario ha optato per trasportare l’infortunato via terra con un’apposita barella fino al parcheggio dei Porto Piccolo dove nel frattempo è stata fatta giungere un’ambulanza. Il trasporto su terreno, non agevole, è stato fatto in collaborazione tra i sommozzatori dei Vigili del fuoco ed il personale sanitario.