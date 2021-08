Cade da una tavola da Sup nell'acqua bassa, a pochi metri dalla riva, a Grado, di fronte allo stabilimento della Git, e resta gravemente ferito.

Vittima dell'incidente in acqua un uomo di 50 anni. Lo hanno soccorso prima i bagnini e, quindi, la Capitaneria di Porto dell'Isola del Sole presente in quel momento per un pattugliamento a piedi del litorale. Stabilizzato, è stato trasportato con l'elicottero sanitario all'ospedale Cattinara di Trieste.