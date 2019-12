Cade in acqua, si cerca un uomo nell’Isonzo

Operazioni di ricerca in queste ore da parte dei Vigili del Fuoco di Gorizia coadiuvati da una squadra proveniente da Venezia per il recupero di due migranti ospiti a Gradisca d'Isonzo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Gradisca e del nucleo operativo e radiomobile. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un venticinquenne pakistano, abbia perso l’equilibrio in prossimità della sponda dell’Isonzo verso Gradisca d’Isonzo. Un amico si sarebbe gettato nelle acque gelide per recuperarlo non riuscendo nell’intento. Uno é stato recuperato e si trova attualmente al nosocomio goriziano ricoverato per ipotermia. Del secondo non si hanno, invece, ancora notizie certe. Le ricerche sono proseguite senza sosta fino alle 17 quando si è deciso di sospenderle. Nella mattinata di domani riprenderanno: le chiuse del fiume saranno utilizzate per far scendere il livello dell’acqua con la speranza che il corpo possa riaffiorare. È altrettanto possibile che l’uomo sia stato trasportato verso la dice e possa essere recuperato nei prossimi giorni in altre località lungo il corso del fiume.

L’identità del disperso non è ancora stata rivelata, ma gli amici che di trovavano con lui affermano sia un 25enne pakistano.

A essere travolto improvvisamente dalle acque ingrossate è stato proprio il pakistano di 25 anni, che si trovava sulla sponda insieme a un connazionale; i due stavano camminando vicino ad una cascata e ai cui piedi si trova una sorta di vasca con acqua profonda circa 50-60 centimetri.

Uno dei due cittadini stranieri è scivolato ed è finito nel fiume. L'altro si è immerso per cercare di salvalo. Alcuni altri connazionali che erano poco distanti hanno dato l'allarme. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo uno dei due: con un principio di ipotermia, lo straniero è stato portato in ospedale a Gorizia. Non è in pericolo di vita. Il compagno è stato invece inghiottito invece dalle acque e non è più riemerso. Il punto è molto insidioso: ci sono dei mulinelli e la corrente è molto forte. La diga di Salcano è stata chiusa ma ci vorranno almeno 4 ore perché il livello delle acqua del fiume si abbassi.