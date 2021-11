Cade in bici, due passanti chiamano i soccorsi

Sono stati due passanti a salvare la vita a un uomo di 60 anni di Ovaro che, questo pomeriggio, intorno alle 14, mentre percorreva le vie di Verzegnis in sella alla sua bici, è stato colto da un grave malore. A notarlo a terra, in stato confusionale, dopo essere caduto dalla due ruote, sono stati, appunto, due utenti della strada che hanno chiamato subito il 112.

Immediato l'intervento da parte di un'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, che ha trasportato l'uomo, d'urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove si trova ricoverato in condizioni serie. Se fosse rimasto solo, in quel punto isolato, le sue condizioni sanitarie si sarebbero aggravate in maniera irrimediabile.

Sul posto, a supporto, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Villa Santina (Compagnia di Tolmezzo).