Cade in bici e batte la testa, grave un ciclista

Un ciclista è rimasto ferito in maniera seria, intorno a mezzogiorno, dopo essere caduto dalla propria bici mentre stava percorrendo la regionale 512 ad Alesso di Trasaghis.

È rovinato sull'asfalto e ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico; è stato soccorso dal personale medico dell'ambulanza e dell'elicottero, decollato dalla base di Campoformido.

È stato trasportato in volo d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Nessun disagio per la viabilità.