Cade in bici facendo downhill, ferito un 30enne

Questa mattina intorno alle 11 la stazione del Soccorso Alpino di Trieste è stata allertata dalla Sores assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari per un ragazzo caduto durante una discesa in bcicletta. Il giovane, un triestino classe 1990, è caduto praticando downhill in un tratto boschivo nei pressi di via Bonomea, a cinque minuti di cammino dalla strada.

Sono stati i tre amici che erano con lui a chiamare il 112. Il ragazzo, che ha subito un forte trauma toracico e facciale, è stato raggiunto, stabilizzato, sistemato nella barella portantina e trasportato a spalla per cinque minuti fino all'ambulanza che attendeva in strada. L'intervento si è concluso alle 12.