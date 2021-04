Cade in bici sulla Venezia delle Nevi

I Vigili del Fuoco del Nucleo Saf - Speleo Alpino Fluviale del Comando Provinciale di Pordenone sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 16, per soccorrere un uomo che, mentre percorreva la traccia sterrata nota come Venezia delle nevi a Dardago di Budoia è caduto riportando delle lesioni. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Complesse le operazioni di soccorso, eseguite in stretta collaborazione con il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, vista la natura impervia del territorio dove è accaduto l'incidente.