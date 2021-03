Cade in bicicletta a Trieste, grave un anziano

Versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, un uomo di 70 anni, italiano, che intorno alle 12.30 ha perso l'equilibrio mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta.

Cadendo sull'asfalto ha riportato diverse lesioni, tra cui un trauma cranico. Soccorso da alcuni passanti, che hanno chiamato il 112, è stato trasportato d'urgenza, in codice giallo, all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

È successo a Trieste, in località Santa Croce, in direzione della regionale 14, la Strada Costiera, di fronte alla zona dei Filtri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di una Volante della Polizia di Stato del Commissariato di Duino per accertamenti, rilievi e viabilità.

Era stata inviata anche una automedica.