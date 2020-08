Una donna di Aviano è stata salvata questa notte, lunedì 3 agosto 2020, dalla vicina di casa che ha udito le sue grida di aiuto e ha chiamato il 112. Era caduta all'interno della sua abitazione, dove vive sola, e non riusciva più a muoversi. La vicina ha allertato i soccorsi. Sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco e l'equipaggio di un'ambulanza. Pompieri e sanitari hanno soccorso la donna che è stata portata in ospedale per accertamenti e trattenuta in osservazione.