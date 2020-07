Cade in casa, soccorso con l'autoscala

Ieri sera, i Vigili del Fuoco di Pordenone, su richiesta della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, sono intervenuti, attorno alle 21.30, in via Carlo Goldoni per prestare soccorso a un anziano caduto in casa, in un appartamento al quarto piano della palazzina, con sospetta frattura del femore.

A causa della delicata patologia, i pompieri, utilizzando l'Autoscala con un idoneo accessorio per questo tipo di interventi, hanno imbarellato e accompagnato l'uomo al piano terra, senza scossoni e in completa sicurezza, affidandolo alle cure del personale sanitario per il trasporto in ospedale.