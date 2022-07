Cade in discesa, ciclista soccorso ad Aviano

Un ciclista classe 1974 di Caneva è stato soccorso in comune di Aviano questo pomeriggio, tra le 17.30 e le 18.30 circa, dalla stazione di Pordenone del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco e all'ambulanza.

L'uomo, che ha subìto un forte trauma a una spalla, era assieme a un amico quando è caduto, in discesa, nei pressi del Rugo delle Pozzale e del monumento al ciclista. Stabilizzato e imbarellato con l'aiuto del medico del Soccorso Alpino è stato trasportato in barella per 500 metri e consegnato all'ambulanza.