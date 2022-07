Cade in mountain-bike lungo la forcella Clautana

I Vigili del Fuoco di Maniago, coadiuvati dalla squadra Saf del Comando di Pordenone, sono intervenuti sopra casera Casavento, in comune di Claut, lungo il sentiero CAI 966 a quota 1.100 metri per soccorrere una cislista che durante la salita per forcella Clautana, ha perso l'equilibrio con la sua Mtb, ruzzolando per alcuni metri su delle rocce, procurandosi dei traumi alla schiena.

La giovane, sempre rimasta cosciente, è stata dapprima soccorsa dal personale del Soccorso Alpino della stazione della Valcellina e dai Vigili de Fuoco, e quindi dall'equipe medica giunta sul posto con l'elisoccorso da Belluno. L'infortunata è stata elitrasportata all'ospedale di Pordenone.