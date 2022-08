Cade in parete nella Val Colvera

Una donna di San Vito al Tagliamento classe 1991 è rimasta ferita in serata dopo un volo in parete, mentre arrampicava da prima di cordata nella falesia della Val Colvera.

La giovane stava risalendo una via assicurata dal basso quando ha perso la presa ed è caduta per quattro metri, impattando contro la parete rocciosa.

Il volo è stato bloccato dall'ultimo spit (chiodo resinato) presente lungo la via di salita nel quale aveva passato la corda. Con un trauma cranico e una ferita alla nuca è stata calata a terra da chi le reggeva la corda e, raggiunta dai soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino (sette tecnici in tutto) e dell'ambulanza è stata visitata dal personale sanitario che le ha apposto un collare e l'ha condotta in ospedale. L'intervento si è svolto tra le 20 e le 20.40 circa.