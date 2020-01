Cade in pista, sciatore si frattura il femore

Un uomo di 42 anni, cittadino russo in vacanza a Tarvisio, è caduto sulla pista Di Prampero questo pomeriggio, intorno alle 16, mentre stava sciando. È stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato in servizio per il Soccorso e la Sicurezza in Montagna, che lo hanno poi affidato al personale medico dell'elisoccorso, decollato dalla elibase di Campoformido; è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine. Ha riportato la frattura del femore sinistro. L'incidente sulla neve non ha coinvolto altre persone.