Cade in soffitta e si frattura una gamba

La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta, nel primo pomeriggio, in via Rustighel, a Porcia, a supporto ai colleghi del 118, per prestare soccorso a una persona anziana, che era caduta all'interno della sua soffitta e si era procurata una frattura alla gamba.

Mentre i sanitari stabilizzavano l'infortunato, i Vigili del fuoco allestivano una calata con corde e attrezzatura speleo-alpino-fluviale per far scendere in sicurezza la vittima sulla barella attraverso la stretta botola che portava alla soffitta. L'infortunato veniva poi trasportato all'ospedale di Pordenone.