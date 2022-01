Cade in un canale, salvato un turista austriaco

Un turista austriaco di 54 anni, in vacanza ad Aprilia Marittima, è stato trasportato in ambulanza, nella prima serata di ieri, intorno alle 20.30, all'ospedale di Latisana, dopo essere caduto nell'acqua gelida di un canale.

È stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, che lo hanno tirato fuori dall'acqua; quindi è stato affidato alle cure mediche di un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova, che lo ha trasportato al nosocomio della cittadina della Bassa friulana, dove è stato curato per ipotermia. Non è in pericolo di vita.