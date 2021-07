Cade in un dirupo sopra Dordolla

E' scattato poco fa un intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino per cercare una donna di Udine caduta in un dirupo nei pressi di un rio sopra Dordolla.

La donna è riuscita a chiamare il 112 e ha detto di non potersi muovere per una probabile frattura ma, essendo in stato confusionale, non è stato possibile individuare la sua posizione con precisione tramite il servizio SmsLocator. Sul posto si stanno recando l'elisoccorso regionale, le squadre di terra del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e i Vigili del Fuoco.