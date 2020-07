Cade in un pozzo, morto un ragazzino di 12 anni

Un bambino di 12 anni è caduto all'interno di un pozzo nel Parco della villa di Palazzo Coronini Cronberg, a Gorizia, questa mattina, dove si trovava assieme al centro estivo. Gravissime le ferite riportate nel volo dal piccolo Stefano.

Inutili i disperati tentativi dei sanitari, giunti sul posto dopo l'allarme e lo choc generale. Il volo per il piccolo è stato fatale. Il suo corpo è stato localizzato a una trentina di metri sul fondo del pozzo, senz'acqua. Fino alla fine si è sperato di poterlo salvare, ma le ferite erano troppo gravi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia, il personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova e gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Gorizia. Sul posto anche il sindaco Rodolfo Ziberna e alcuni membri della giunta comunale.

Al momento sono al vaglio le cause dell'incidente. E' probabile che il 12enne sia caduto mentre giocava nel parco della villa. A quanto si apprende, il ragazzino stava partecipando a un'attività di orienteering assieme agli altri compagni.

"E' una doppia tragedia, per la morte e per l'età della vittima", ha commentato il sindaco Ziberna, che è anche presidente della Fondazione Coronini Cronberg. "In queste circostanze è davvero difficile trovare le parole da dire alla famiglia, molto conosciuta e apprezzata in città, anche per il suo impegno nel mondo del sociale, del volontariato e dello sport giovanile. Una disgrazia che probabilmente era impossibile prevedere, ma in questo momento pensiamo solo al dolore dei suoi cari. Poi ci sarà tempo per chiarire le cause di questo incidente".

A quanto si apprende, il pozzo era coperto, ma la lastra di metallo, agganciata ai bordi, evidentemente per qualche ragione non ha impedito che il bambino precipitasse all'interno. Di recente, ha fatto sapere il sindaco, era stata oggetto di controlli.

"Nessuno riesce a darsi una spiegazione", ha spiegato commosso Ziberna. "Erano state fatte tutte le verifiche rispetto alle misure di sicurezza adottate. Il coperchio del pozzo era ancorato con quattro giunti su ognuno dei lati. Da quanto mi hanno riferito, gli animatori del Centro estivo avevano posizionato sopra la mappa della caccia al tesoro, usandolo come appoggio".

La Procura della Repubblica di Gorizia ha disposto il sequestro dell'area, che è stata transennata. Secondo quanto si è appreso, nel rispetto delle normative Anti-Covid-19 il gruppetto di cui faceva parte Stefano era composto da sette ragazzini. Non era la prima volta che la comitiva del centro estivo, gestito dai salesiani, si recava in visita al Parco, che era diventato una meta quasi settimanale per svolgere attività ludiche e ricreative.

"Ci metteremo d'accordo anche con l'Azienda sanitaria, per assicurare tutto il necessario supporto psicologico, ai genitori e al fratellino del piccolo Stefano", fa sapere ancora Ziberna. "Sono sicuro che tutta la comunità starà vicina alla famiglia in questo momento difficilissmo".

Ziberna ha ricevuto anche la telefonata del governatore, Massimiliano Fedriga, che ha voluto conoscere i dettagli di quanto accaduto. Il Presidente e la Giunta del Friuli Venezia Giulia si uniscono al dolore della comunità isontina per la scomparsa del 12enne precipitato questa mattina in un pozzo: una tragedia che colpisce al cuore la Regione, che si stringe con affetto attorno alla famiglia.

Anche la Chiesa di Gorizia si raccoglie in preghiera per Stefano, esprimendo la propria affettuosa vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.