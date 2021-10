Cade mentre fa cross nei campi di Torviscosa, è grave

E' stato elitrasportato all'ospedale Cattinara, a Trieste, un ragazzo di 19 anni che, nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, mentre stava facendo motocross in un campo al limitare della strada statale 14, a Torviscosa, ha perso il controllo della due ruote dopo un salto ed è finito in un avvallamento, riportando un severo trauma al volto e un trauma cranico.

Sempre rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato al nosocomio in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, per tutti i rilievi e gli accertamenti. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Il giovane è della zona.