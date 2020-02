Grave incidente sugli sci intorno alle 14, a Forni di Sopra, nella stazione di Monte Seggiovia Varmost 3. Una bambina di 11 anni, di nazionalità straniera, è caduta, per cause in corso di accertamento, e ha riportato un serio trauma cranico.

E' stata tempestivamente soccorsa dagli amici che erano con lei e dai maestri di sci. Sul posto è atterrato l'elicottero del Suem che l'ha poi trasportata all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono preoccupanti.