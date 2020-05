Cade nei campi, scattano le ricerche

Tempestivo soccorso nel tardo pomeriggio a Trasaghis, per un uomo di 42 anni di Gemona del Friuli che si era allontanato da casa per una passeggiata ed è caduto nei campi. A seguito del trauma subìto, è entrato in stato confusionale e non è riuscito a rientrare, né a dare l'allarme. Lo hanno fatto i suoi familiari, che non lo hanno visto rientrare e che hanno allertato la macchina dei corsi chiamando il Nue 112. Dopo aver rinvenuto la sua auto, sono scattate subito le ricerche in una zona circoscritta di campagna.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, insieme ai colleghi di Gemona del Friuli e al Nucleo Speleo Alpino Fluviale inviato dal Comando di Udine. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e i militari della Guardia di Finanza del Sagf di Tolmezzo, oltre alle unità cinofile della Protezione Civile di San Daniele del Friuli e Gemona del Friuli.

L'uomo è stato ritrovato tempestivamente, prima che la luce potesse impedire le ricerche, tra Trasaghis e Avasinis, in un campo. Era in stato confusionale ed è stato assistito dal personale medico di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Non è in pericolo di vita.