Cade nel Tagliamento, donna salvata dai passanti

Una donna è stata soccorsa nel tardo pomeriggio dopo essere caduta nel fiume Tagliamento, tra Dignano e Spilimbergo. A notarla nelle acque gelide sono state alcune persone che si trovavano lì per caso e hanno dato l'allarme. Si sono calate in acqua per cercare di soccorrerla subito.

Sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza, entrambi inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul luogo sono giunti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo insieme alle unità speleo-alpino-fluviali. Portata a riva, la donna è stata rianimata e trasportata in condizioni serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.