Cade nel torrente, batte la testa e muore

Tragedia nel pomeriggio, poco dopo le 15, a Forni di Sopra, dove un 80enne del posto è scivolato da un muro di contenimento ed è finito nell'acqua del torrente Tolina. Avrebbe posato un piede sul bordo del suo terreno, che affaccia sul rio sottostante, quando l'appoggio ha ceduto facendolo cadere nel rio, tre metri più in basso.

Ad accorgersi di lui sono stati i vicini che hanno dato l'allarme. Nella caduta, l'anziano ha riportato un terribile trauma cranico. La lesione ha causato un arresto cardiaco e, purtroppo, sono stati inutili i soccorsi tempestivamente inviati dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sul posto è intervenuto l'elicottero decollato dalla base di Campoformido ed è stato verricellato il medico rianimatore; per l'anziano, però, nonostante una lunga rianimazione, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Il corpo è stato composto nella cella mortuaria dell'ospedale di Tolmezzo, dopo il nullaosta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.

Lutto in paese per la perdita di questo uomo molto conosciuto e stimato. Il sindaco Marco Lenna è vicino alla famiglia in questo momento di grande dolore. Il dramma si è consumato nella frazione di Vico, in via Rivals. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Tolmezzo, i Vigili del Fuoco e il soccorso alpino di Forni di Sopra.