Cade nel vuoto dopo una serata con amici, grave un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine dopo una caduta accidentale avvenuta a Castello d'Aviano. L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, in un edificio di viale San Giorgio. Il giovane, per motivi ancora da chiarire, al termine di una serata tra amici è caduto dal parapetto di un appartamento precipitando a terra da un'altezza di quattro metri.

Immediati i soccorsi giunti con ambulanza e automedica. Poco dopo, il ferito è stato elitrasportato al pronto soccorso del Santa Maria la Misericordia in prognosi riservata.