Cade per 40 metri, gravissimo un ciclista

Un ciclista pordenonese classe 1956 è stato elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine per le conseguenze di una brutta caduta con la bici.

L'incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada dorsale Piancavallo - Cansiglio, a circa 1,5 chilometri dalla casera Valle Friz, a quota 1.450 metri, tra Budoia e Polcenigo. Durante la discesa, in località Col delle Palse, non lontano da Casera Busa Bernart, il ciclista è precipitato per 40 metri nel bosco sottostante la sede stradale che stava percorrendo.

I compagni hanno raggiunto la Casera per chiamare il Nue 112 perchè sul luogo della caduta non c'era campo. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco con una squadra speleo alpino fluviale e, disponibili poco lontano, i soccorritori della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino.

L'infortunato, non cosciente, è stato soccorso dall'equipe tecnico sanitaria dell'elisoccorso regionale, che è stata sbarcata sulla strada ed è scesa a piedi fino al punto in cui giaceva il ciclista. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato dai soccorritori, con delicate manovre in barella e con l'assicurazione di corde, al livello della strada e imbarcato sul velivolo.