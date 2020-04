Cade potando l'albero, elitrasportato in ospedale

Un uomo che stava potando un albero a Cervignano del Friuli, poco prima delle 18, è stato travolto da un ramo, che ha colpito il trabattello sul quale si trovava per eseguire i lavori di potatura della pianta. È caduto da una altezza di circa 5 metri.

Stava lavorando nel giardino della sua abitazione, in via Obiz. A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano in quel momento vicino a lui e che hanno chiamato il 112.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario, decollato da Campoformido, e l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Verde Basso Friuli, immediatamente intervenuti. Per fortuna, l'uomo, 35 anni, del posto, non ha riportato ferite gravi. È stato trasportato in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine.