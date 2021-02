Versa in gravi condizioni un uomo di 81 anni che nella tarda mattinata, mentre eseguiva dei lavori di potatura, a Castelnuovo del Friuli, in località Vigna, è caduto da una scala, da circa un metro di altezza, riportando un trauma toracico e un trauma cranico.

È stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario che lo ha portato in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È grave ma non è in pericolo di vita.