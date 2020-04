Cade rovinosamente dalla scala e finisce in ospedale

Infortunio nel primo pomeriggio di oggi in comune di Arba. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per tutti gli accertamenti e per chiarire la dinamica, un uomo è caduto mentre si trovava su una scala; rovinando a terra ha riportato diverse lesioni.

Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto, d'urgenza, l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido e un'ambulanza. Per l'uomo si è temuto il peggio. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, sul posto, è stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero serie.