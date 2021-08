Cade su uno scivolo, soccorso a Canovella degli Zoppoli

Nel tardo pomeriggio, la sezione navale dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta in supporto del personale sanitario nel porticciolo di Canovella degli Zoppoli (Duino Aurisina) per soccorrere un diportista con un possibile trauma spinale.

I sanitari sono stati imbarcati da un mezzo dei pompieri al porticciolo dei filtri di Aurisina, poi sono passati sul gommone della Capitaneria di porto, che avendo un minore pescaggio poteva arrivare senza difficoltà presso il moletto. L'infortunato, preso nel frattempo in custodia dal Soccorso Alpino, che aveva provveduto a mantenerlo in posizione neutra, è stati stabilizzato dai sanitari, e poi portato sempre via mare fino al porticciolo di Grignano, dove lo attendeva un'ambulanza.