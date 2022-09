Cade sul marciapiede, soccorso a Pordenone

I Vigili del Fuoco di Pordenone, in transito lungo via Interna, nei pressi della sede del Comando, sono intervenuti per soccorrere un pedone, caduto accidentalmente sul marciapiede, poco dopo le 11.30 di questa mattina.

La squadra si è subito attivata per prestargli aiuto, applicando le tecniche di primo soccorso sanitario, con le quali sono formati tutti i pompieri, e richiedendo alla Sala operativa l'invio dei sanitari. L'uomo, fortunatamente, ha riportato solo lievi traumi ed è stato affidato alle cure del personale del 118.