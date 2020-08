Cade sul sentiero delle Pozze Smeraldine, ferita una donna

Una quarantenne di Gemona del Friuli si è procurata una lussazione alla spalla mentre si trovava alle pozze smeraldine a fare il bagno in compagnia di alcune conoscenti. Tramite il NUE112 e la SORES sono stati attivati la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico e l'elisoccorso regionale. Sul posto è arrivato subito un tecnico del Soccorso Alpino che abita vicino e che ha raggiunto in cinque minuti la donna. Il soccorritore la ha accompagnata in un punto del greto del Torrente Meduna vicino a quello sul quale avrebbe potuto atterrare l'elicottero facendo assistenza durante la manovra di atterraggio. Il medico ha potuto sbarcare e prestare primo soccorso all'infortunata che poi è stata caricata a bordo e condotta all'ospedale di Pordenone. L'intervento si è risolto tra le 14.30 e le 15.