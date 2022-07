Cade sul sentiero di montagna, ferito un ciclista

Stava percorrendo un tratto di strada in salita quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria bici ed è caduto rovinosamente a terra. L’incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 12, tra Casera Sauc e Casera Campo, in comune di Budoia.

Il ciclista, soccorso dall’elicottero sanitario regionale, è stato elitrasportato a Udine in condizioni serie. Ha riportato diversi traumi, tra i quali uno cranico e uno facciale. Sul posto anche i tecnici del soccorso Alpino.