Cade un pezzo del camino, ferita una donna

Infortunio domestico nel comune di Basiliano, nel tardo pomeriggio di ieri, in un'abitazione della frazione di Blessano. Probabilmente a causa del maltempo, un elemento di rivestimento del camino è caduto dal tetto di un edificio residenziale a tre piani. A restare colpita dalla tegola è stata una donna che si trovava nelle pertinenze dell'abitazione.

Per fortuna non è rimasta ferita in maniera grave, ma per lei è stato comunque necessario il trasporto in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'ambulanza, per le medicazioni a una spalla e a un braccio.