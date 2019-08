Cadono calcinacci, edificio evacuato

Una casa di due piani è stata evacuata nella notte per una dissesto statico. Era circa l'una e mezza quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Portogruaro e quelli del Comando di Pordenone, a supporto. Siamo a Cinto Caomaggiore, al confine con Sesto al Reghena, in via Roma. La palazzina residenziale, dove vivono due famiglie, ha presentato dei problemi di distacco di calcinacci che sono finiti nel posteggio antistante la dimora.

Le squadre dei pompieri hanno operato sia dall'esterno con un'autoscala sia dall'interno. Per questo è stato necessario evacuare le due famiglie che abitano nella palazzina, che hanno trovato ospitalità da parenti per la notte.