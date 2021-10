Cadono calcinacci, evacuate alcune aule del Petrarca

Questa mattina, intorno alle 10, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste ha ricevuto una richiesta d'intervento di soccorso tecnico urgente in seguito alla caduta di alcune parti d'intonaco dal soffitto di una scala interna della sede di Largo Sonnino del liceo Petrarca.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le parti d'intonaco pericolanti e, su richiesta del personale scolastico, hanno provveduto a verificare tre aule didattiche all’interno delle quali il personale docente e gli alunni riscontravano la presenza di polvere d'intonaco e alcune piccole fessurazioni sulle strutture.

Per garantire la massima sicurezza i Vigili del Fuoco, a titolo precauzionale, hanno vietato l'accesso alle tre aule e l'utilizzo della scala interessata dal distacco dell'intonaco fino alla verifica da parte di tecnici abilitati e la totale messa in sicurezza dei manufatti.

Viste le avverse condizioni atmosferiche, per motivi precauzionali, il Comune di Trieste ha predisposto la chiusura di tutti i giardini pubblici recintati nella giornata di oggi, giovedì 7 ottobre 2021.