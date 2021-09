Cadono con bici e motorino, feriti due minori

Nella tarda serata di ieri, a Moruzzo, in località Brazzacco, un ragazzo di 15 anni è caduto dal suo motorino; sbalzato per circa due metri, è finito malamente sull'asfalto. È stato trasportato dall'equipaggio di un ambulanza all'ospedale di Udine; ha riportato un trauma alla spalla.

Un bambino di 10 anni, poi, che stava pedalando in sella alla sua bici lungo un tratto in discesa, è finito contro una vettura e ha riportato un trauma cranico. È successo a San Leonardo; il minorenne è stato trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.