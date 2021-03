Cadono in un crepaccio nel paese 'fantasma': salvi due cani

Erano caduti in un crepaccio a Moggio Udinese, tra le frazioni 'fantasma' di Moggessa di Qua e Moggessa di Là, luoghi disabitati da tempo e difficili da raggiungere, ma grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono stati tratti in salvo. E' la disavventura occorsa a due cani, finiti in un crepaccio, e recuperati, sani e salvi, questa mattina.

Sul posto, per raggiungere le due bestiole, sono intervenute le squadre Saf del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine e l'elicottero del Nucleo Volo di Venezia. A dare l'allarme, sempre questa mattina, è stato lo stesso proprietario che, una volta recuperate le due bestiole, ha potuto finalmente riabbracciarle.