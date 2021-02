Caduta dall'alto, grave una donna

Grave infortunio domestico poco dopo le 14.30 a San Giorgio della Richinvelda, nella frazione di Aurava.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti sul posto per tutti gli accertamenti, una persona che stava eseguendo dei lavori di manutenzione in un'abitazione, è caduta da un altezza di sei metri, restando a ferita in maniera seria.

Si tratta di una donna che ha riportato diversi traumi. Dopo l'allarme, lanciato con una telefonata al 112 dalle persone che erano in quel momento con lei, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido, l'equipaggio di un'automedica e l'ambulanza.

La persona è stata stabilizzata e quindi trasportata in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.