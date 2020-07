Caduta in casa, donna salvata con l'autoscala

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 9 di questa mattina per soccorrere una persona caduta in casa e impossibilitata ad aprire la porta. Con l'ausilio dell'autoscala, i pompieri hanno raggiunto il terrazzo al terzo piano del condominio, sono entrati nell'appartemento e aperto la porta.

L'infortunata, dopo le valutazioni del personale sanitario, è stata imbarellata e, con l'idoneo supporto montato sull'autoscala, è stata accompagnata fino al piazzale sottostante per essere trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.