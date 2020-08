Caduta in casa, i soccorsi arrivano via mare

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sezione Navale dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta a fattivo supporto del personale sanitario (inviato dalla Centrale Sores di Palmanova), al porticciolo di Santa Croce, al confine tra Trieste e Duino Aurisina (nel comune di Trieste), per soccorrere un uomo, un pensionato di 86 anni, del posto, caduto dalle scale di una casa, vicino al porticciolo.

I soccorritori, valutate le condizioni dell'anziano e l'impossibilità di raggiungere facilmente la strada costiera, lo hanno imbarellarlo e imbarcato sulla motobarca dei Vigili del Fuoco, la RAFF07.

Considerate le sue condizioni, l'equipe medica ha valutato di sbarcare al porticciolo di Grignano, dove attendeva l'ambulanza. Poi la corsa in ospedale. L'uomo non è in pericolo di vita.