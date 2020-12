Caduta in casa, soccorso a Porcia

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo l'una a Porcia, in via Asolo, per soccorrere, assieme al personale sanitario, una persona caduta in casa con difficoltà respiratorie.

Dopo aver indossato precauzionalmente i Dispositivi di Protezione Individuale, gli operatori hanno supportato l'imbarellamento e il trasporto della persona, in completa sicurezza, all'ospedale di Pordenone, per le cure del caso.

Le operazioni si sono concluse dopo la prevista e consueta decontaminazione, eseguita dai pompieri della squadra Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), del personale e delle attrezzature impiegate.