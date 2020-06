Caduta in casa, soccorso speciale a Brugnera

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 16 per un soccorso a persona al terzo piano di un condominio a Brugnera. La persona era caduta e impossibilitata a rialzarsi.

Per l'intervento, assieme al personale sanitario, sono state fatte tutte le valutazioni che in questo periodo sono necessarie e si è ritenuto di attuare precauzionalmente la procedura per Covid. A questo punto la persona è stata imbarellata e portata all'ospedale di Pordenone. I pompieri hanno poi igienizzato i luoghi di passaggio per poter rendere nuovamente fruibili le parti comuni.

Il soccorso si è concluso con l'indispensabile decontaminazione di personale e attrezzature.